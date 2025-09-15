Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске создадут технопарк «Амур» за 890 млн рублей

Уже 11 компаний выразили готовность войти в число его резидентов.

В Хабаровске создадут технопарк «Амур» с федеральной поддержкой в размере 500 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.

Технопарк разместят в Краснофлотском районе рядом с территорией будущего межвузовского кампуса. Финансирование будет выделено в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Строительство планируется начать в 2026 году, а завершение работ ожидается к 2029 году.

«Президент России Владимир Путин одобрил проект во время прошлогоднего визита в регион», — напомнил глава края.

Общая стоимость строительства превысит 890 миллионов рублей. Помимо федеральной субсидии будут использованы средства краевого бюджета и частных инвесторов.

Как отметил губернатор, «Амур» станет первым технопарком в краевом центре, соответствующим современным критериям технологичности. Уже 11 компаний выразили готовность войти в число его резидентов.