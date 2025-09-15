В Хабаровске создадут технопарк «Амур» за 890 млн рублей

Технопарк разместят в Краснофлотском районе рядом с территорией будущего межвузовского кампуса. Финансирование будет выделено в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Строительство планируется начать в 2026 году, а завершение работ ожидается к 2029 году.