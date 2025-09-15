В России зафиксирована самая низкая безработица среди стран G20

Россия заняла первое место по уровню безработицы среди стран G20 по итогам второго квартала, в то время как наиболее значительный рост этого показателя был зафиксирован в Мексике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.
При этом уровень безработицы в РФ в июне достиг исторического минимума в 2,2%, снизившись на 0,1 п.п. относительно показателя за март. Данный результат является наименьшим среди всех крупнейших мировых экономик.
Уточняется, что среди стран «Большой двадцатки» Япония сохранила уровень безработицы на уровне 2,5% второй квартал подряд, а Южная Корея сократила показатель с 2,9% до 2,6%, тогда как Мексика показала худшую динамику — рост на 0,5 п.п. до 2,7%.
Кроме этого, статистика второго квартала подтверждает, что Южная Африка остается единственной страной с двузначным уровнем безработицы, причем тенденция к ухудшению сохраняется: показатель растет второй квартал подряд, поднявшись с мартовских 32,9% до 33,2% в июне.
Накануне в Центробанке сообщили, что безработица в России находится на исторических минимумах.