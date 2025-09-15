Омск на неделю превратится в столицу цифрового будущего

Второй по счету фестиваль цифровых технологий торжественно стартует сегодня, 15 сентября, в парке на Королёва. Но это только начало большой недели, которая обещает быть насыщенной событиями для людей всех возрастов и интересов — от школьников и «IT-бабушек» до учёных и предпринимателей.