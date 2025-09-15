Ричмонд
Омск на неделю превратится в столицу цифрового будущего

С 15 по 21 сентября Омск будет эпицентром технологий, науки и творчества.

В Омске стартовал масштабный фестиваль OM FEST 2025, главной темой которого в этом году объявлены загадочные и революционные квантовые технологии. Омичей ждут уникальные шоу, лекции от успешных IT-выпускников и даже битва дронов.

Второй по счету фестиваль цифровых технологий торжественно стартует сегодня, 15 сентября, в парке на Королёва. Но это только начало большой недели, которая обещает быть насыщенной событиями для людей всех возрастов и интересов — от школьников и «IT-бабушек» до учёных и предпринимателей.

Церемония открытия включит в себя лекции о будущем и экспериментальное электронное выступление Сергея Летова.

16—18 сентября вузы и школы откроют свои двери для открытых уроков, а в Технопарке можно будет увидеть выставку ретро-компьютеров и послушать популярных техноблогеров. Жемчужина программы — необычный чемпионат «IT-бабушки», доказывающий, что осваивать цифровой мир никогда не поздно.

19 сентября эксперты будут обсуждать приборостроение и импортозамещение, а зрелищным событием станет запуск чемпионата по дрон-рейсингу «АэроСТЕМ».

20 сентября на «Пешеходном Любинском» пройдут лекции о цифровом искусстве, а вечер завершится шоу-концертом группы Ant+Shift.

Завершится неделя 21 сентября экскурсиями, конференцией для педагогов и презентацией знаменитой «Школы 21» от Сбера.