Омск на неделю превратится в столицу цифрового будущего

В Омске стартовал масштабный фестиваль OM FEST 2025, главной темой которого в этом году объявлены загадочные и революционные квантовые технологии. Омичей ждут уникальные шоу, лекции от успешных IT-выпускников и даже битва дронов.
Второй по счету фестиваль цифровых технологий торжественно стартует сегодня, 15 сентября, в парке на Королёва. Но это только начало большой недели, которая обещает быть насыщенной событиями для людей всех возрастов и интересов — от школьников и «IT-бабушек» до учёных и предпринимателей.
Церемония открытия включит в себя лекции о будущем и экспериментальное электронное выступление Сергея Летова.
19 сентября эксперты будут обсуждать приборостроение и импортозамещение, а зрелищным событием станет запуск чемпионата по дрон-рейсингу «АэроСТЕМ».
20 сентября на «Пешеходном Любинском» пройдут лекции о цифровом искусстве, а вечер завершится шоу-концертом группы Ant+Shift.
Завершится неделя 21 сентября экскурсиями, конференцией для педагогов и презентацией знаменитой «Школы 21» от Сбера.