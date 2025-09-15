В Омске уникальным способом решат проблему недостроя на Герцена

Напомним, история недостроя на улице Герцена стартовала в 2006 году с намеченной датой завершения во втором квартале 2009 года. После выявленных нарушений в 2010 году дольщики обратились в суд за взысканием вложенных средств, однако не смогли получить их ввиду отсутствия средств у первого застройщика и ЖСК «Центральный-2», пайщиками которого они являлись. Стройка с тех пор «ожила» лишь однажды — в 2012 году с перспективой завершения в 2013-м, однако новый застройщик также не выполнил обязательств.