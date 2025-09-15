В Омске уникальным способом решат проблему недостроя на Герцена

Министр архитектуры и строительства Омской области Александр Рашко сообщил в понедельник, 15 сентября 2025 года, об итогах встречи с дольщиками недостроя на Герцена, 11.
"Объяснил, что найден инвестор, готовый взять земельный участок с проблемным домом для реализации масштабного инвестиционного проекта. При этом обязанностью инвестора станет восстановление прав обманутых дольщиков.
По поручению губернатора Виталия Павловича Хоценко мы на законодательном уровне предусмотрели предоставление земли инвесторам без торгов взамен на решение проблемы дольщиков", — рассказал Рашко.
Министр отметил, что подобный механизм впервые будет применен в Омской области для решения ситуации, которая в течение 20 лет с юридической точки зрения казалась безнадежной.
Как заявляется, в октябре 2025 года после заключения договора для каждого дольщика дома на Герцена, 11, выберут способ компенсации, который в его случае приемлем.
Ранее «СуперОмск» сообщал, что уже обсуждался снос здания на Герцена, 11, конструкции которого утратили прочность.
Напомним, история недостроя на улице Герцена стартовала в 2006 году с намеченной датой завершения во втором квартале 2009 года. После выявленных нарушений в 2010 году дольщики обратились в суд за взысканием вложенных средств, однако не смогли получить их ввиду отсутствия средств у первого застройщика и ЖСК «Центральный-2», пайщиками которого они являлись. Стройка с тех пор «ожила» лишь однажды — в 2012 году с перспективой завершения в 2013-м, однако новый застройщик также не выполнил обязательств.