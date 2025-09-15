Ричмонд
Швейцарский банк может перенести штаб-квартиру в США из-за требования властей

Крупнейший банк Швейцарии UBS рассматривает возможность переезда в Соединённые Штаты, сообщает New York Post.

Причиной стали новые требования швейцарского монетарного регулятора, который предложил увеличить капитал банка на 26 миллиардов долларов. Руководство UBS сочло эти меры чрезмерными и предупредило, что они могут ударить по конкурентоспособности организации на мировом рынке.

По данным издания, представители банка уже начали консультации с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу возможного переноса штаб-квартиры.

В UBS отказались от комментариев, но не стали отрицать факт встреч с американскими чиновниками.

Напомним, ещё в апреле Трамп открыто призвал зарубежные корпорации переносить свои головные офисы и локализовать бизнес в США.

Читайте также: Ключевая ставка понижена: ждать ли массового оттока денег из банков.

