В Башкирии из-за новых правил могут закрыть 90 гостиниц и баз отдыха

Все объекты размещения должны были пройти обязательную аккредитацию в едином реестре Росаккредитации до 1 сентября.

Источник: Изображение сгенерировано ИИ YandexART

С сентября в Башкирии вступили в силу новые правила для гостиниц, баз отдыха и кемпингов. Все объекты размещения должны были пройти обязательную аккредитацию в едином реестре Росаккредитации до 1 сентября, сообщают в Министерстве предпринимательства и туризма РБ.

Сообщается, что около 90 объектов в республике не прошли процедуру самооценки и теперь не могут принимать клиентов, сотрудничать с туроператорами и размещаться на онлайн-платформах бронирования. Им грозят штрафы до 450 тысяч рублей и приостановка деятельности.

«Задача данной реформы вывести из тени предпринимателей, подтвердить честность условий размещения. Конечному потребителю будет гораздо удобнее сразу видеть то, куда он хочет поехать, без обмана, без приписок», — сообщил заведующий сектором контроля и надзора в сфере туристской индустрии Минтуризма РБ Никита Дёмин.

Всего в республике числятся около 500 баз отдыха, гостиниц и глэмпингов. Успешно аккредитовались свыше 400 из них.