В Башкирии из-за новых правил могут закрыть 90 гостиниц и баз отдыха

Сообщается, что около 90 объектов в республике не прошли процедуру самооценки и теперь не могут принимать клиентов, сотрудничать с туроператорами и размещаться на онлайн-платформах бронирования. Им грозят штрафы до 450 тысяч рублей и приостановка деятельности.