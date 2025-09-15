В Перми отремонтировали по нацпроекту еще две улицы

Улицу Куйбышева отремонтировали на двух участках — между Монастырской и Советской, между Ленина и Екатерининской: обновили дорожное покрытие и разметку, частично отремонтировали бортовой камень, установили новые знаки, рассказали в краевом минтрансе. Отметим, улицу Куйбышева по нацпроекту в 2023 году отремонтировали на участке от ул. Революции до ул. Белинского, годом ранее — от ул. Чкалова до ул. Лодыгина.