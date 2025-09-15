Омичи побили рекорд по налогам

Пресс-служба УФНС России по Омской области сообщила в понедельник, 15 сентября 2025 года, о подведении итогов поступлений страховых взносов за восемь месяцев текущего года.
«За восемь месяцев 2025 года поступления страховых взносов во внебюджетные фонды от налогоплательщиков Омской области составили 73,1 млрд рублей, что на 12,4%, или на 8,1 млрд рублей, выше уровня аналогичного периода 2024 года», — рассказали в ведомстве.
Как заявляется, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование поступило 53,6 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом рост составил 12,3%, или 5,9 млрд рублей.
На обязательное медицинское страхование поступило 13,3 млрд рублей, рост — на 12,7%, или на 1,5 млрд рублей, рассказали в региональном УФНС.
Также, как сообщается, на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступило 6,2 млрд рублей, рост составил 13,1%, или 718 млн рублей.