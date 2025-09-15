Омичи побили рекорд по налогам

«За восемь месяцев 2025 года поступления страховых взносов во внебюджетные фонды от налогоплательщиков Омской области составили 73,1 млрд рублей, что на 12,4%, или на 8,1 млрд рублей, выше уровня аналогичного периода 2024 года», — рассказали в ведомстве.