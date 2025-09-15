Где вывоз мусора стоит дороже всего в Казахстане

Инфляция в Казахстане достигла 12,2% по итогам августа. Сильнее всего в стране растут цены на платные услуги, в том числе жилищные, которые сейчас стоят на 17,7% дороже, чем год назад.
Выросли цены и на услуги по вывозу мусора — в среднем на 10,9%. Причем текущие тарифы сильно варьируются в зависимости от города.
Так, например, по данным Бюро национальной статистики, дороже всего вывоз твердо-бытовых отходов обходится жителям Алматы — в среднем 719 тенге с человека, то есть семья из трех человек платит более 2 150 тенге в месяц.
Следом идет Костанай с тарифом в 694 тенге с человека, а замыкает тройку лидеров Астана — 637 тенге. Среднереспубликанский тариф равен 550 тенге с человека.
Самые дешевые услуги по вывозу мусора предоставляются в Туркестане — всего 226 тенге в среднем за персону или по 678 тенге за семью из трех человек. Это почти в три с половиной раза меньше, чем платят в алматинцы.
Напомним, в Казахстане стоимость коммунальных услуг растет в рамках программы «Тарифы в обмен на инвестиции» — обслуживающие компании могут повысить цены, но взамен обязаны улучшать свою инфраструктуру.