Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 сентября

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

•⁠ ⁠доллар: покупка 540,69 тенге, продажа 542,82 тенге;

•⁠ ⁠евро: покупка 633,31 тенге, продажа 637,84 тенге;

•⁠ ⁠рубль торгуется в диапазоне 6,36 — 6,49 тенге.

В обменниках Астаны:

•⁠ ⁠доллар покупают по 538,59 тенге, продают по 543,56 тенге;

•⁠ ⁠евро: покупка 629,68 тенге, продажа 637,61 тенге;

•⁠ ⁠рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,50 тенге.

В Шымкенте:

•⁠ ⁠доллар покупают по 540,34 тенге, продают по 543,34 тенге;

•⁠ ⁠евро: покупка 629,63 тенге, продажа 635,31 тенге;

•⁠ ⁠рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,46 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 540,84 тенге, 1 евро 634,46 тенге, 1 рубль 6,43 тенге.