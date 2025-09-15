Ричмонд
Пенсионерам Приморья выплатят по 1000 рублей ко Дню пожилого человека

Выплату автоматически получат более 500 тысяч жителей края, включая работающих пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Приморского края назначило единовременную выплату всем пенсионерам региона в честь Дня пожилого человека. Материальная поддержка будет предоставлена автоматически в сентябре.

Как сообщает краевое министерство труда и социальной политики, выплату в размере 1000 рублей получат более 509 тысяч человек. Для этого из регионального бюджета выделено свыше 500 миллионов рублей. Главное условие — пенсия должна быть назначена до 31 декабря 2024 года.

Подавляющему большинству пенсионеров, включая тех, кто продолжает работать, деньги перечислят без заявлений. Обратиться за выплатой потребуется только отдельной категории: пенсионерам силовых ведомств, которые не получали подобных мер поддержки в 2024 году. Им необходимо до 30 ноября подать заявление через МФЦ или портал Госуслуги Приморского края, приложив документ, подтверждающий дату назначения пенсии.

Отмечается, что выплата является единовременной социальной мерой и не зависит от уровня дохода пенсионера.