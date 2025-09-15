Пенсионерам Приморья выплатят по 1000 рублей ко Дню пожилого человека

Как сообщает краевое министерство труда и социальной политики, выплату в размере 1000 рублей получат более 509 тысяч человек. Для этого из регионального бюджета выделено свыше 500 миллионов рублей. Главное условие — пенсия должна быть назначена до 31 декабря 2024 года.