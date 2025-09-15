В Карагандинской области до конца года обеспечат жильём почти 1500 очередников

Для ускорения процесса обеспечения жильём с прошлого года местные органы власти приобретают готовые квартиры на первичном рынке и объекты долевого строительства, обеспеченные гарантией АО «Казахстанская жилищная компания».
— В этом году мы планируем передать 1488 квартир людям, стоящим в очереди на получение жилья. Из них 155 — это арендное жильё, 230 — кредитное и более тысячи квартир будут выкуплены для социально уязвимых слоёв населения, — пояснил Саян Мұратұлы. — В этом году должны ввести в эксплуатацию четыре кредитных дома в Балхаше, Абае и Шахтинске.
В районах строятся дома небольшого формата — двух-, четырех- и шестиквартирные. При готовности объектов проводятся конкурсные процедуры для выкупа жилья. С этого года распределение арендного и кредитного жилья осуществляется через АО «Отбасы банк». Уже приобретено 144 квартиры для очередников.
Продолжается строительство социально важных объектов.
— В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в сёлах области появятся 92 новых объекта: амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты. В Балхаше завершается строительство ангиографической операционной для центральной больницы. Там же начато возведение пожарного депо нового типа, — пояснил руководитель управления.
В Караганде завершается реконструкции административного здания на улице Ерубаева под малосемейное общежитие для молодых специалистов. К Центру специальных социальных услуг для детей делают пристройки, в которых разместятся спортзал, баня и бассейн.
В регионе реализуется национальный проект «Комфортная школа». Четыре новые школы уже сданы, ещё шесть планируется ввести до конца года.
Также в селе Кокпекты Бухар-Жырауского района возводится Дом культуры, строится стадион в Каркаралинском районе и бассейн в Шетском районе, пять физкультурно-оздоровительных комплексов по региону.
На ближайшие годы запланированы и более масштабные проекты: Перинатальный центр на 200 мест в Караганде, учебно-тренировочный комплекс для службы ЧС, школа на 600 мест и Центр развития творчества в Майкудуке, а также детские сады в Караганде, Приозёрске и Балхаше.