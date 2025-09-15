В Карагандинской области до конца года обеспечат жильём почти 1500 очередников

— В этом году мы планируем передать 1488 квартир людям, стоящим в очереди на получение жилья. Из них 155 — это арендное жильё, 230 — кредитное и более тысячи квартир будут выкуплены для социально уязвимых слоёв населения, — пояснил Саян Мұратұлы. — В этом году должны ввести в эксплуатацию четыре кредитных дома в Балхаше, Абае и Шахтинске.