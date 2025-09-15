Объяснено, как будут ловить российских водителей без полисов ОСАГО

С 1 ноября 2025 года водителей, не имеющих полиса ОСАГО, будут автоматически идентифицировать с использованием дорожных камер. Об этом сообщила РИА «Новости» специалист направления «Народный фронт. Аналитика», эксперт в области автомобильного права Екатерина Соловьева.