Объяснено, как будут ловить российских водителей без полисов ОСАГО

С 1 ноября 2025 года водителей, не имеющих полиса ОСАГО, будут автоматически идентифицировать с использованием дорожных камер. Об этом сообщила РИА «Новости» специалист направления «Народный фронт. Аналитика», эксперт в области автомобильного права Екатерина Соловьева.
По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, начиная с 1 ноября 2025 года, предусматривается внедрение нового типа фиксации нарушений. Таким образом, участники дорожного движения, не оформившие полис ОСАГО, будут обнаруживаться в автоматическом режиме при помощи камер видеонаблюдения на дорогах, проинформировала Соловьева.
Как отметила эксперт в области автомобильного права, технически определить отсутствие полиса ОСАГО в базе данных не представляет особой сложности.
Для страховых организаций подобная автоматическая система фиксации представляет собой экономическую выгоду, так как это станет стимулом для водителей оформлять обязательный полис, подчеркнула специалист.
По мнению Соловьевой, решение об автоматическом выявлении водителей, не имеющих страховки, является своего рода компромиссом. В случае возникновения ошибки, обжаловать подобный штраф не составит труда — достаточно продемонстрировать действующий полис, резюмировала автоюрист.
В настоящее время десятки тысяч граждан России предпочитают воздерживаться от приобретения ОСАГО, рассматривая данный продукт как неэффективный из-за нежелания страховых компаний осуществлять выплаты, соответствующие размеру ущерба.
Читайте также: Хабаровчанка продавала фальшивые полиса ОСАГО и обманула водителей на миллион рублей.
Больше новостей из мира автомобилей на Автовзгляд.ру.