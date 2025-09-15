«Союзмультфильм» отсудил у бизнесмена из Перми деньги за Чебурашку и Гену

Компания «Союзмультфильм» отсудила у бизнесмена из Перми деньги за Чебурашку и Крокодила Гену, сообщает Пермский краевой суд.
Как рассказывает инстанция, причина для судебного разбирательства возникла ещё в 2022 году. В октябре владелец сайта, занимающегося продажей воздушных шаров для праздников, разместил на странице изображения двух героев мультфильмов — Чебурашки и Крокодила Гены. Использовались картинки для продвижения товаров и услуг, которые предлагал предприниматель.
Поскольку изображения бизнесмен взял без разрешения правообладателей, компании ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия “Союзмультфильм” обратились с иском в Индустриальный районный суд Перми.
«Поскольку правомерное использование объектов интеллектуальной деятельности осуществляется за плату, суд пришёл к выводу о нарушении авторских прав истцов на товарные знаки и персонажи мультфильма», — рассказывает краевой суд.
В пользу компаний было решено взыскать компенсацию в 40 тысяч рублей за нарушение прав, а также 8 тысяч за госпошлину и 5 тысяч за расходы по фиксации нарушений.
Напомним, в августе 2025 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что те же компании обратились с иском в Краснокамский суд, чтобы взыскать деньги с местного предпринимателя за использование изображений Чебурашки.