«Союзмультфильм» отсудил у бизнесмена из Перми деньги за Чебурашку и Гену

Как рассказывает инстанция, причина для судебного разбирательства возникла ещё в 2022 году. В октябре владелец сайта, занимающегося продажей воздушных шаров для праздников, разместил на странице изображения двух героев мультфильмов — Чебурашки и Крокодила Гены. Использовались картинки для продвижения товаров и услуг, которые предлагал предприниматель.