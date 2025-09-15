Бюджет Хабаровского края пополнился на 125,6 миллиарда рублей

Новости, Хабаровский край. В консолидированный бюджет региона за восемь месяцев этого года поступило больше 125 миллиардов рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным региональных финансовых служб, налогоплательщики Хабаровского края направили в бюджет 125,6 миллиарда рублей. Рост составил 16,9 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основу доходов составили налог на доходы физических лиц — 51,6 миллиарда рублей, налог на прибыль организаций — 27,3 миллиарда рублей, а также налог на имущество организаций — 12,1 миллиарда рублей. На эти три источника пришлось 72% всех поступлений.
Бюджетные назначения выполнены на 104,4%. Дополнительно в казну поступило 5,3 миллиарда рублей сверх плана. В краевой бюджет направлено 104,2 миллиарда рублей, что на 15,9% выше прошлогоднего уровня. Местные бюджеты получили 21,4 миллиарда рублей, рост составил 13,8%.
По отраслям наибольшую долю доходов обеспечили обрабатывающая промышленность (32%), оптовая и розничная торговля (16%), транспортировка и хранение (11%), а также строительство (9%).