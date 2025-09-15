Владивосток вводит пересадочный тариф на автобусах

Во Владивостоке с 11 сентября начал действовать новый пересадочный тариф для пассажиров автобусов. Система заработала на маршрутах № 91К, 98Д и 98Ц, которые связывают разные районы города.
Теперь, оплатив полную стоимость проезда в одном из этих автобусов, пассажир может в течение часа пересесть на другой маршрут со скидкой 50%. Льгота действует в обе стороны. Например, можно сэкономить, доехав на маршруте 91К и затем пересев на 98Д или 98Ц, и наоборот.
Важное условие — оплатить поездку необходимо транспортной картой, а время на пересадку ограничено 60 минутами.
Напомним, что текущая стоимость проезда по транспортной карте составляет 39 рублей. Таким образом, вторая поездка по пересадочному тарифу обойдется всего в 19,5 рубля.
Внедрение этой системы происходит на фоне продолжающегося диалога между городскими властями и перевозчиками. Автобусные компании ранее обращались к мэру с просьбой повысить тарифы, аргументируя это ростом расходов и невозможностью покрывать затраты даже после январского повышения цен. Они называют «справедливой» ценой 50 рублей, однако большинство пассажиров платят меньше банковскими или транспортными картами.