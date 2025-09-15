Владивосток вводит пересадочный тариф на автобусах

Теперь, оплатив полную стоимость проезда в одном из этих автобусов, пассажир может в течение часа пересесть на другой маршрут со скидкой 50%. Льгота действует в обе стороны. Например, можно сэкономить, доехав на маршруте 91К и затем пересев на 98Д или 98Ц, и наоборот.