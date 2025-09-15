Ричмонд
Нацбанк сделал заявление о приеме старых долларов после критики Лукашенко

Глава Нацбанка Головченко сказал, когда в Беларуси не примут старые доллары.

Источник: Комсомольская правда

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко высказался о случаях, когда в Беларуси не принимают старые доллары, передает «Беларусь 1».

Так, глава Нацбанка напомнил, что в Беларуси не существует каких-либо ограничений на прием американских долларов старого образца. При этом при непринятии валюты рассматривается каждое обращение. И, чаще всего, это происходит не из-за образца доллара, а из-за претензий к сохранности купюры.

Головченко не исключил возможность «эксцессов со стороны исполнителя». И добавил, что Нацбанк разбирается с каждым случаем по заявлению людей.

— Часто это бывают ветхие, истрепанные, надорванные купюры. То есть те, которые не соответствуют общепринятым признакам платежеспособности, — прокомментировал он.

А затем напомнил, что для «плохих» купюр и сейчас, и ранее действует прием на инкассо, когда осуществляется прием истрепанных купюр на платежеспособные за определенное вознаграждение.