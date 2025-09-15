Каботаж заработал: белорусские фуры теперь могут ездить по всей России

Безразрешительная же система избавляет от этих бюрократических процессов и сохраняет деньги. А через Казахстан проходит немало транзитных маршрутов, в том числе и самый короткий транзитный коридор между Китаем и нашей страной. Тем не менее, рассчитывать на то, что намерение отменить разрешительную систему быстро перерастет в конкретные действия, не стоит. Как правило, ратификация и вступление в силу даже уже достигнутых соглашений между странами об отмене разрешений, растягиваются на годы.