Каботаж заработал: белорусские фуры теперь могут ездить по всей России

Минувшим летом на рынке грузоперевозок произошел ряд изменений. Россия ужесточила на границе контроль за фурами, Китай ввел «неудобное» для белорусских компаний новшество, а Пакистан открывает для отечественных грузов еще один выход к морю.
Россия: проверки на границе и долгожданный каботаж
В конце лета Россия заявила о том, что ужесточит контроль за международными автоперевозками. Ключевой причиной для таких мер послужил значительный рост объемов грузоперевозок. По данным Евразийской экономической комиссии, за последние несколько лет грузооборот в странах ЕАЭС вырос на 15−20%.
В результате на пункты пропуска сильно возросла нагрузка, а значит увеличились риски совершения нарушений. Для того чтобы этого не допустить, Россия внедряет новую систему модульных контрольных пунктов. Их цель — снизить количество нарушений, повысить эффективность контроля международных автоперевозок и сократить время проверок.
Достигнуть этого планируется за счет того, что на таких пунктах в одном месте будут проводить контроль разрешений и товарно-транспортных накладных, технический осмотр транспортных средств, весовой контроль грузовых автомобилей, проверять режим труда и отдыха водителей. Все нарушения будут регистрироваться в автоматизированной системе. К слову, новые модульные контрольные пункты уже работают на трех участках российско-казахстанской границы.
Учитывая, что на границе России и Беларуси действует упрощенный режим, и пункты пропуска в классическом их понимании отсутствуют, эти изменения нас практически не затронут. Однако белорусским перевозчикам, которые работают с Казахстаном, следует быть готовыми к дополнительным проверкам документов, тахографов, техосмотра и весогабаритного контроля в будущем.
А вот что действительно окажет большое значение на работу с Россией, так это разрешение на каботажные перевозки. Оно полноценно заработало с 1 сентября 2025 года. Вообще закон, разрешающий подобные перевозки по территории России для перевозчиков из стран ЕАЭС, вступил в силу еще 1 марта. Однако техническая и законодательная база для реализации этой возможности до сих пор не была готова.
Напомним: каботаж — это автомобильные перевозки от погрузки до выгрузки в пределах какой-либо одной страны, которые выполняет компания из другого государства. В России уже работает отдельная информационная система, в которой происходит подача и рассмотрение заявок на выполнение каботажных перевозок. Четко регламентированы сроки рассмотрения заявок (до двух рабочих дней) и обозначены штрафные санкции за нарушения — от 150 до 200 тысяч российских рублей.
Китай: есть сложности
Нововведения в Китае могут обернуться серьезными сложностями для белорусских компаний. С 15 августа вступили в силу ограничения для китайских грузоотправителей, которые работают без экспортной лицензии. Теперь оформлять отгрузку они не могут.
Белорусским компаниям, которые работают с китайскими поставщиками, теперь необходимо запрашивать у них лицензию, а если ее нет, то оплачивать услуги логистических агентов в размере 1−2% от стоимости груза. Это повлечет за собой удорожание поставок из Китая.
Татьяна Солдатенко отмечает: это не единственные сложности, которые обозначились с Китаем в августе. После принятия нового пакета европейских санкций проблемы возникли на маршрутах, проходящих через прибалтийские порты. Под угрозу так и не доехать до Беларуси попали грузы, которые уже находятся в пути.
И эти риски вынуждают транспортные компании пересматривать свои маршруты в работе с Китаем в пользу поставок по железным дорогам и морским маршрутам через российские порты.
Помимо этого, китайские экспедиторы и морские операторы уже заявили о том, что намерены повысить ставки фрахта. Предстоящий же сезон тайфунов может послужить причиной задержек в поставках и сокращения числа доступных маршрутов.
Казахстан: против «серого» импорта
Новыми сложностями в работе с Китаем обернулись и действия Казахстана, который ужесточил проверку грузов, ввозимых из Поднебесной в Беларусь и Россию. И для перевозчиков, и для грузоотправителей это обернулось дополнительной статьей расходов — из-за простоев на границе и задержек с поставками.
Некоторые даже стали рассматривать другие варианты транспортировки грузов из Китая - например, через китайско-российскую границу. Усиление досмотров Казахстан обосновал необходимостью контроля за транспортировкой товаров двойного назначения.
И в Беларуси, и в России отмечается значительный рост популярности казахстанского направления. В большей степени это связано с новыми логистическими маршрутами, направленными на обход санкций: товары перевозятся в Казахстан, а оттуда отправляются в Россию и Беларусь.
Хоть Казахстан и не присоединился к санкциям Евросоюза, но обозначил свою позицию четко: он против того, чтобы его территория использовалась для их обхода. Ужесточение контроля на маршрутах в Беларусь и Россию — это реализация такой позиции на практике.
Впрочем, уже в августе Казахстан заявил о том, что в его планах — упростить систему выполнения международных автомобильных грузоперевозок и отказаться от практики использования разрешительных бланков. Намерение либерализовать международные перевозки от этой страны тем более неожиданно, поскольку казахстанские перевозчики не раз высказывались о необходимости, наоборот, ограничить возможности иностранных компаний. В частности — российских и белорусских, которые после релокации работают в Казахстане и составляют сильную конкуренцию местным транспортным компаниям.
В казахстанском Минтрансе на претензии об ущемлении интересов перевозчиков ответили, что работающая в целях защиты отечественных компаний система разрешений так и не привела к появлению крупных частных игроков на рынке. Вместе с тем безразрешительная система позволит удешевить перевозки и, как следствие, снизить стоимость товаров для населения, увеличить транзит через территорию Казахстана, привлечь инвесторов и избежать коррупции.
Безразрешительная система перевозок с Казахстаном, действительно, могла бы сыграть немалую роль в увеличении объема перевозок на этом направлении. Особенно сильное значение в упрощении и удешевлении автомобильных перевозок безразрешительная система имеет в случаях, когда маршрут проходит через несколько стран. Ведь тогда получать разрешение на перевозку и платить за него нужно в каждом государстве.
Безразрешительная же система избавляет от этих бюрократических процессов и сохраняет деньги. А через Казахстан проходит немало транзитных маршрутов, в том числе и самый короткий транзитный коридор между Китаем и нашей страной. Тем не менее, рассчитывать на то, что намерение отменить разрешительную систему быстро перерастет в конкретные действия, не стоит. Как правило, ратификация и вступление в силу даже уже достигнутых соглашений между странами об отмене разрешений, растягиваются на годы.
Беларусь: курс на цифровизацию
Во время Евразийского экономического форума в июне Беларусь тоже выступала с инициативой либерализировать международные автомобильные перевозки грузов в ЕАЭС. А приоритетным направлением развития транспортного комплекса называлась цифровизация отрасли.
При этом отмечено, что возможность полного электронного документального сопровождения грузовых и железнодорожных перевозок, начиная от принятия заявки на перевозку грузов до оформления их выдачи, уже обеспечена. Особое внимание уделили и необходимости внедрять товарно-транспортные накладные в электронном виде в международных автомобильных перевозках.
Можно сказать, что курс на цифровизацию отрасли и работу с электронным документооборотом взят очень успешно. Уже к концу лета появились данные о том, что переход на цифровые транспортные документы завершен в перевозках между Беларусью, Россией и Казахстаном. А в тестовом режиме работают перевозки с применением электронной накладной с Китаем.
Надо отметить, что цифровизация и автоматизация в грузоперевозках - один из действенных способов повышения рентабельности и сокращения издержек. И сейчас препятствий к этому становится все меньше, так как под переход на «цифру» адаптируется и законодательство. По итогам 2024 года объем грузовых перевозок по электронным документам между Россией и Беларусью достиг 90%, а между Россией и Казахстаном — 79%.
Восток: еще один выход к морю
Меры по либерализации автомобильных грузоперевозок принимаются и в восточном направлении. Документ, предусматривающий взаимную отмену виз для грузоперевозчиков, летом подписали Беларусь и Турция. Но перед вступлением в силу он должен пройти систему внутригосударственных ратификаций с обеих сторон.
Тут надо отметить, что соглашение между Беларусью и Турцией, по которому водитель и экипажи транспортных средств, выполняющих перевозки, могут работать без виз, уже действует. Но срок безвизового пребывания ограничен 90 днями в году. Новый же протокол разрешит белорусским водителям находиться в Турции (и наоборот) без виз 90 дней на протяжении каждого 180-дневного периода.
Также летом Беларусь ратифицировала соглашение с Пакистаном о международных автомобильных перевозках. Оно предусматривает в том числе порядок осуществления грузоперевозок, условия взаимного освобождения перевозчиков от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов, связанных с использованием транспортных средств.
Реализация соглашения поможет белорусским компаниям упростить достаточно сложные и дорогие на сегодня поставки в Пакистан. Кроме того, через работу с этой страной Беларусь получит выход к морю, что поможет решить сложности с маршрутами через прибалтийские порты, связанные с санкционными ограничениями.
Документ вступит в силу после того, как будет подписан президентом Беларуси, а затем пройдет процедуры ратификации и подписания в Пакистане.
Польша: грузооборот снизился
По данным международной «Биржи грузоперевозок ATI.SU», количество заявок на поставку грузов из Беларуси в Польшу в июне-августе 2025-го снизилось на 66% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В обратную сторону - на 30%.
Последствия от решения Польши полностью закрыть границу с Беларусью эксперты пока оценить не могут — нужно больше времени. Тем временем, крупнейший железнодорожный грузовой перевозчик Польши дал прогноз, что длительное закрытие границы затруднит грузовые перевозки из Китая в Европу — поскольку маршрут грузов проходит по так называемому «Новому Шелковому пути» через Беларусь в Польшу.