«Не знаю, с каких времен». Глава Нацбанка Головченко рассказал о старых долларах, найденных у себя в копилке

Глава Нацбанка Головченко сказал, что сделает со старыми долларами из копилки.

Источник: Комсомольская правда

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко рассказал о старых долларах, найденных в своей личной копилке в эфире «Беларусь 1».

Так, глава Нацбанка поделился деталями недавней «инвентаризации» своей копилки и рассказал об обнаруженных старых долларах.

— Там какое-то количество нашел старых долларов, не знаю, с каких времен: где-то командировочные, наверное, выдавали, — вспомнил он.

Затем Головченко рассказал, что будет делать со старыми долларами из личных сбережений.

— Я себя спокойно чувствую, никуда с ними не бегу, — пояснил глава Нацбанка.

И резюмируя повторил, что в Беларуси не существует каких-то ограничений на прием американских долларов старого или нового образца.

Здесь Нацбанк сделал заявление о приеме старых долларов после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги.

