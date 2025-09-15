«Не знаю, с каких времен». Глава Нацбанка Головченко рассказал о старых долларах, найденных у себя в копилке

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко рассказал о старых долларах, найденных в своей личной копилке в эфире «Беларусь 1».
Так, глава Нацбанка поделился деталями недавней «инвентаризации» своей копилки и рассказал об обнаруженных старых долларах.
— Там какое-то количество нашел старых долларов, не знаю, с каких времен: где-то командировочные, наверное, выдавали, — вспомнил он.
Затем Головченко рассказал, что будет делать со старыми долларами из личных сбережений.
— Я себя спокойно чувствую, никуда с ними не бегу, — пояснил глава Нацбанка.
И резюмируя повторил, что в Беларуси не существует каких-то ограничений на прием американских долларов старого или нового образца.
Здесь Нацбанк сделал заявление о приеме старых долларов после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги.