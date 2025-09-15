Ричмонд
Пострадавшим от ВСУ белгородским сельхозпредприятиям выплатят ₽877 млн

До конца года регион ожидает выделение еще около 300 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

Почти 50 белгородских сельскохозяйственных предприятий, пострадавших от действий Украины, получат 877 миллионов рублей на возмещение ущерба. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Точное количество предприятий, названное главой региона, — 47. Денежные средства выделили Минсельхоз России и федеральное правительство.

«До конца года еще должно быть выделено около 300 миллионов рублей. Проведена оценка ущерба, ждем денег, договоренности и решения на уровне правительства приняты, уверен, что данные договоренности будут выполнены», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что 4,5 тысячи жителей Белгородской области, которые потеряли жилье в результате действий Украины, получили компенсацию на общую сумму 25,3 миллиарда рублей.