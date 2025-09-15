В Новосибирске 15 сентября открылись две новые поликлиники

В Новосибирске 15 сентября открылись сразу две новые поликлиники — на улицах Потылицына и Ереванской. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Обе поликлиники имеют детское и взрослое отделения. Они оснащены современным медицинским оборудованием. Это и аппараты МРТ и КТ, и аппараты УЗИ экспертного класса, и маммографы, флюорографы, рентгенаппараты и многое другое.
Поликлиника № 2 на улице Потылицына рассчитана на 967 посещений в смену, поликлиника № 27 на улице Ереванской — на 658 посещений в смену.