«Не будет являться ограничением». Нацбанк может отменить запрет на прием старых долларов из-за плесени в ультрафиолете

Головченко рассказал, что белорусские ученые провели исследование, проанализировав влияние микроэлементов или биологических структур непосредственно на саму сохранность денег. По результатам исследования, предварительно, Нацбанк решил не считать ограничением для приема старых купюр плесень или грибок на них.