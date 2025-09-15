«Не будет являться ограничением». Нацбанк может отменить запрет на прием старых долларов из-за плесени в ультрафиолете

В Национальном банке Беларуси высказались об отмене ограничения на прием старых долларов и других валют из-за плесени или грибка, видимых в ультрафиолете сообщили в эфире «Беларусь 1».
В частности, председатель правления Нацбанка Роман Головченко обратил внимание на частый вопрос в соцсетях, связанный с валютой. Так, белорусы обсуждают проблемы со старыми дензнаки из-за выявления в ультрафиолетовом спектре образований — плесени, грибков и так далее.
Глава Нацбанка заметил, что для решения этого вопроса финрегулятор обратился в Академию наук.
— Заказали научное исследование в Академии наук, что же там все-таки светится, — отметил он.
Головченко рассказал, что белорусские ученые провели исследование, проанализировав влияние микроэлементов или биологических структур непосредственно на саму сохранность денег. По результатам исследования, предварительно, Нацбанк решил не считать ограничением для приема старых купюр плесень или грибок на них.
— Предварительный вывод такой: наличие элементов, которые видны только в ультрафиолетовом спектре, не будет являться ограничением для приема таких купюр, — рассказал Головченко.
Констатируя, глава Нацбанка уточнил, что в ближайшее время данное решение будет выверено. После чего Нацбанк может фактически отменить запрет на прием старых долларов из-за плесени в ультрафиолете.
— Мы доведем до банков выверенное решение, чтобы они руководствовались им в работе, — заключил Головченко.
Также глава Нацбанка Головченко рассказал о старых долларах, найденных у себя в копилке: «Не знаю, с каких времен».
Еще Нацбанк сделал заявление о приеме старых долларов после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги.
Между тем Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 15 сентября после выходных.