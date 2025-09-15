Экономист объяснил, почему ЦБ не пошел на более широкое снижение ключевой ставки

Банк России по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу, 12 сентября, снизил ключевую ставку с 18 до 17% годовых, хотя большинство участников рынка ожидали от регулятора более широкого шага со снижением ставки сразу на 2%. В беседе с «Российской газетой» экономист Евгений Надоршин раскрыл, чем обусловлено соответствующее решение ЦБ РФ.
Как заметил собеседник издания, отказ от резких шагов необходим регулятору для сохранения контроля над инфляцией. Надоршин обратил внимание на то, что данные о росте цен не дают оснований полагать, что инфляция находится под контролем в достаточной степени для того, чтобы Центробанк мог позволить себе более агрессивное снижение ключевой ставки.
По словам экономиста, в сентябре можно было наблюдать, что дефляция на недельных данных прекратилась, теперь снова инфляция. Он подчеркнул, что основное замедление инфляции было достигнуто за счет временных факторов, в частности, сезонного удешевления плодоовощной продукции из нового урожая.
Собеседник издания отметил, что есть сомнения в том, будет ли замедление темпов роста цен год к году. Надоршин также счел важным и то, что скромное снижение ключевой ставки может означать и более скромный прогноз по дальнейшим шагам.
