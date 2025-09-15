В РФ неожиданно выросло число работников с зарплатой ниже МРОТ

Основной прирост пришелся на бюджетный сектор, где доля получающих меньше МРОТ увеличилась до 4,2%. В частном секторе, напротив, зафиксировано снижение доли работников с подобными заработками. Этот парадокс наблюдается на фоне рекордно низкой безработицы и общей тенденции роста заработных плат. Количество российских регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей почти удвоилось — в июне 2025 года их стало 19 против 11 годом ранее.