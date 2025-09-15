В РФ неожиданно выросло число работников с зарплатой ниже МРОТ

В России зафиксирован парадоксальный рост численности граждан, получающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, несмотря на общую тенденцию роста доходов населения. Согласно данным Росстата, такое явление наблюдается впервые с 2019 года.
На 2025 год МРОТ установлен в размере 22 440 рублей. Если в 2019 году доля россиян с зарплатой ниже этого уровня составляла 2,9% от общего числа работающих, то после периода снижения данный показатель вновь продемонстрировал рост, достигнув в 2025 году отметки 2,6%.
Основной прирост пришелся на бюджетный сектор, где доля получающих меньше МРОТ увеличилась до 4,2%. В частном секторе, напротив, зафиксировано снижение доли работников с подобными заработками. Этот парадокс наблюдается на фоне рекордно низкой безработицы и общей тенденции роста заработных плат. Количество российских регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей почти удвоилось — в июне 2025 года их стало 19 против 11 годом ранее.
Ранее сообщалось, что в августе 2025 года медианная зарплата, предлагаемая российскими работодателями, составила 80 тысяч рублей, что на 9% превышает январский уровень. Наиболее заметный рост предложений по заработной плате с начала года наблюдался в строительной отрасли, добывающем секторе и производственной сфере.
