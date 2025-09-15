Ричмонд
Глава Нацбанка Головченко сказал о перестройке системы работы с обращениями белорусов

Нацбанк сказал о перестройке системы работы с обращениями белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко сообщил о перестройке системы работы с обращениями белорусов на «Беларусь 1».

Так, глава Нацбанка обратил внимание на то, что банковский сектор по числу обращений граждан можно сравнить со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Головченко подчеркнул, что следует разобраться в первопричинах обращения людей по проблемным вопросам.

— Будем пристальнее смотреть, — пообещал он.

При этом Головченко сразу проанонсировал перестройку системы работы с обращениями белорусов в финучреждения.

— У меня есть уже планы, каким образом перестроить систему реакции на обращения людей по возникающим ситуациям в банковском секторе, — поделился глава Нацбанка.

Также глава Нацбанка Головченко рассказал о старых долларах, найденных у себя в копилке: «Не знаю, с каких времен». Еще Нацбанк сделал заявление о приеме старых долларов после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.

Между тем Нацбанк может отменить запрет на прием старых долларов из-за плесени в ультрафиолете: «Не будет являться ограничением».

Ранее также Головченко отреагировал на растущие долги белорусов по кредитам.

