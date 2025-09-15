Нехватка квалифицированных кадров остро ощущается в Молдове

Человек ищет работу и хочет большей мотивации на рабочем месте. Зарплаты маленькие. Когда речь идет о зарплате, они могут отказаться, даже если соответствуют требованиям. Могут не вернуться во второй раз, если мы предложим те же вакансии. Миграция имеет очень большое влияние. Есть круговая миграция: люди уезжают, возвращаются, снова уезжают. И даже работодателю неудобно, когда работник немного поработает, потом уезжает и опять возвращается.