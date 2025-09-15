Нехватка квалифицированных кадров остро ощущается в Молдове

Среди них — 173 человека с инвалидностью и еще 100 вернувшихся из-за границы. Тем не менее работодатели продолжают сталкиваться с острой нехваткой квалифицированных кадров, особенно технических работников, электриков, водителей, а также специалистов в области пищевой безопасности.
Дефицит кадров касается линейного персонала, квалифицированных или неквалифицированных рабочих. Но самая острая проблема — с техническими кадрами: электриками, слесарями-сантехниками, монтажниками, квалифицированными водителями, а также инженерами, хорошими лаборантами. У нас есть производство продуктов из рыбы, мяса и полуфабрикатов. Соответственно, нужны и квалифицированные ветеринарные врачи, специалисты в области пищевой безопасности, специалисты лабораторий — ветеринарных и химических, для тестирования.
Низкие зарплаты и миграция Главные причины дефицита кадров — низкие зарплаты и так называемая круговая миграция, когда многие работники чередуют трудоустройство в стране с работой за рубежом.
Человек ищет работу и хочет большей мотивации на рабочем месте. Зарплаты маленькие. Когда речь идет о зарплате, они могут отказаться, даже если соответствуют требованиям. Могут не вернуться во второй раз, если мы предложим те же вакансии. Миграция имеет очень большое влияние. Есть круговая миграция: люди уезжают, возвращаются, снова уезжают. И даже работодателю неудобно, когда работник немного поработает, потом уезжает и опять возвращается.
Она рассказала, что для удержания сотрудников, некоторые компании предоставляют бесплатный транспорт и питание. При этом, есть рабочие руки среди молодежи, но 30% из них не работают.
В сельской местности нехватка рабочих мест ощущается еще сильнее, что усугубляет дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда. Помимо дефицита рабочей силы, серьезной проблемой остается и незадекларированный труд. Всего за восемь месяцев было выявлено 5 278 случаев, половина из них — в Кишинёве.
На данный момент официально зарегистрировано около 27 000 вакансий, больше всего — в госсекторе, здравоохранении, образовании, транспорте и сельском хозяйстве. Тем не менее почти 60% ищущих работу не имеют профессии, а 28% молодежи в возрасте от 15 до 34 лет не учатся и не работают.
Чтобы стимулировать трудоустройство, в августе ANOFM запустило программу, по которой молодые люди, устраивающиеся на работу в семи стратегических секторах, включая пищевую промышленность, электронику, химию, машиностроение и текстиль, получают ежемесячно по 3 000 леев. Пока что подали заявки более 2 000 человек, однако лишь 40 соответствовали критериям отбора.