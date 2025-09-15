В Перми компанию оштрафовали за продажу опасной речной рыбы

Пермская организация ООО «Рыбхоз» привлечена к административной ответственности за нарушение правил хранения и реализации рыбы. Об этом 9 сентября 2025 года сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
В августе специалисты ведомства провели проверку предприятия, занимающегося выловом и продажей речной рыбы на территории Пермского края. В ходе инспекции выяснилось, что рыба хранилась с нарушениями санитарных требований. В холодильных камерах было обнаружено скопление наледи, грязь и мусор, а упаковки с рыбой лежали прямо у стенок камер. Кроме того, на 742 килограммах продукции не было указано, когда рыба была выловлена, её срок годности и вид.
Также установлено, что на момент проверки на складе находилось более 20 тонн рыбы, не прошедшей полную ветеринарно-санитарную экспертизу. А в июне 2025 года предприятие продало более 3 тонн мороженой речной рыбы одному из перерабатывающих цехов без ветеринарных документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции.
В результате Россельхознадзор признал 742 килограмма рыбы небезопасными и изъял ее из оборота. Продукция будет находиться на ответственном хранении до момента утилизации. Организации выдано предписание, запрещающее продажу рыбной продукции без подтвержденных данных о ее качестве и безопасности.