В Перми компанию оштрафовали за продажу опасной речной рыбы

В августе специалисты ведомства провели проверку предприятия, занимающегося выловом и продажей речной рыбы на территории Пермского края. В ходе инспекции выяснилось, что рыба хранилась с нарушениями санитарных требований. В холодильных камерах было обнаружено скопление наледи, грязь и мусор, а упаковки с рыбой лежали прямо у стенок камер. Кроме того, на 742 килограммах продукции не было указано, когда рыба была выловлена, её срок годности и вид.