В Минэнерго Крыма назвали причины дефицита топлива на АЗС

Сейчас на некоторых АЗС наблюдается дефицит светлых нефтепродуктов. Одной из причин такой ситуации стал текущий спрос. Кроме того, имеет место значительное отделение АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров. В качестве еще одной причины в Минэнерго назвали временные ограничения в логистических маршрутах доставки.