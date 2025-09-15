В Минэнерго Крыма назвали причины дефицита топлива на АЗС

Дефицит топлива на крымских АЗС связан с ограничениями в логистических маршрутах доставки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства топлива и энергетики.
Сейчас на некоторых АЗС наблюдается дефицит светлых нефтепродуктов. Одной из причин такой ситуации стал текущий спрос. Кроме того, имеет место значительное отделение АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров. В качестве еще одной причины в Минэнерго назвали временные ограничения в логистических маршрутах доставки.
«По информации крымских предприятий-трейдеров, сложившаяся ситуация находится на ежедневном контроле, принимаются меры оптимизации», — заключили в ведомстве.