Фармведомства Узбекистана и Индонезии договорились о сотрудничестве

Дальнейшие шаги в данном направлении обсудили в ходе онлайн переговоров директор Центра безопасности фармацевтической продукции при Минздраве РУз Алишер Темиров и руководитель Индонезийского агентства по контролю за продуктами питания и лекарствами Таруна Икрар.