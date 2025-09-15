Фармведомства Узбекистана и Индонезии договорились о сотрудничестве

Дальнейшие шаги в данном направлении обсудили в ходе онлайн переговоров директор Центра безопасности фармацевтической продукции при Минздраве РУз Алишер Темиров и руководитель Индонезийского агентства по контролю за продуктами питания и лекарствами Таруна Икрар.
Таруна Икрар подчеркнул заинтересованность правительства Индонезии в расширении взаимодействия с Узбекистаном — родиной основоположника медицинской науки Ибн Сино. Он отметил большой потенциал для расширения сотрудничества в фармацевтической сфере, предложил разработать совместные программы и обмениваться опытом.
Как отмечалось, тесное взаимодействие между двумя ведомствами откроет широкие возможности для реализации проектов по строительству современных фармпредприятий, специализирующихся на производстве лекарственных средств, востребованных на мировых рынках.
Был подписан Меморандум о сотрудничестве между Центром безопасности фармацевтической продукции и Индонезийским агентством по контролю за продуктами питания и лекарствами.