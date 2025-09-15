Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске снесут аварийный барак для строительства школы на 500 мест

Новая школа появится на улицах Комсомольская и Истомина.

В Хабаровске начнётся строительство новой школы на 500 мест. Мэрия города получила все необходимые документы для сноса аварийного дома № 48 по улице Комсомольской.

После ликвидации аварийного здания на этом и соседних участках по улице Истомина будет возведено современное учебное заведение. Новый объект рассчитан на 500 учеников и станет важной частью образовательной инфраструктуры города, сообщает телеграм-канала Хабаровск-в эфире.

Строительство позволит не только заменить аварийное жильё новым объектом, но и создать комфортные условия для обучения детей Хабаровска.