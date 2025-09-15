В Хабаровске снесут аварийный барак для строительства школы на 500 мест

После ликвидации аварийного здания на этом и соседних участках по улице Истомина будет возведено современное учебное заведение. Новый объект рассчитан на 500 учеников и станет важной частью образовательной инфраструктуры города, сообщает телеграм-канала Хабаровск-в эфире.