Айзатуллин призвал глав 10 отстающих районов проконтролировать капремонт жилых домов

Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Речь идет о Нижнекамском, Альметьевском, Высокогорском, Зеленодольском, Бугульминском, Нурлатском, Чистопольском, Мензелинском, Камско-Устьинском и Заинском районах.
Всего в программу по капремонту многоквартирных домов на 2025 год включено 911 домов в 42 муниципалитетах. Уже приведены в порядок 418 объектов. Работы полностью завершены в 13 районах, отметил докладчик.
За отчетный период был завершен ремонт 73 домов в 22 муниципалитетах: 20 районах и двух городских округах. Общее выполнение работ к текущей дате составляет 86%, сезонных работ — 95%, уточнил министр.
В целом же значительная часть программ капитального ремонта социальных объектов и многоквартирных домов в Татарстане уже выполнена, по оставшимся работы близки к завершению.
Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.