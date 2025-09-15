Ричмонд
Айзатуллин призвал глав 10 отстающих районов проконтролировать капремонт жилых домов

Министр строительства и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на республиканском совещании призвал глав десяти районов, где в рамках программы капитального ремонта на 65 многоквартирных домах еще не завершены сезонные работы, взять ситуацию на личный контроль.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Речь идет о Нижнекамском, Альметьевском, Высокогорском, Зеленодольском, Бугульминском, Нурлатском, Чистопольском, Мензелинском, Камско-Устьинском и Заинском районах.

Всего в программу по капремонту многоквартирных домов на 2025 год включено 911 домов в 42 муниципалитетах. Уже приведены в порядок 418 объектов. Работы полностью завершены в 13 районах, отметил докладчик.

За отчетный период был завершен ремонт 73 домов в 22 муниципалитетах: 20 районах и двух городских округах. Общее выполнение работ к текущей дате составляет 86%, сезонных работ — 95%, уточнил министр.

В целом же значительная часть программ капитального ремонта социальных объектов и многоквартирных домов в Татарстане уже выполнена, по оставшимся работы близки к завершению.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

