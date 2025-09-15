Районы Екатеринбурга получат индивидуальные планы развития

Власти Екатеринбурга приступили к созданию мастер-планов для каждого района города. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Уже в марте 2024 года проекты документов представят на общественное обсуждение, сообщили в мэрии.
— Основой стратегических документов станет Генеральный план развития Екатеринбурга. Новые дорожные карты выступят в качестве его логического продолжения, уточнив главные положения «на земле», — уточнили в городской администрации.
В документах определят приоритеты социально-экономического и пространственного развития, ключевые отрасли и инвестиционные проекты для каждой территории.
В планы войдет информация о текущем состоянии районов, стратегическое видение их развития, планы благоустройства микрорайонов и конкретные механизмы реализации намеченных целей. Особое внимание уделят учету интересов всех групп населения.
После общественных обсуждений и доработки с учетом предложений жителей окончательные версии мастер-планов представят в апреле-мае на заседании Совета по стратегическому развитию при главе Екатеринбурга.