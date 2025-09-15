Автобусная революция: количество маршрутов в Хабаровске хотят сократить

Например, первые два направления — М1 и М2 — пройдут от Полярной до Химфармзавода через объединенный терминал у железнодорожного вокзала, куда переедет и автовокзал. М3 и М4 соединят Ореховую сопку и Березовку с улицей Павла Морозова и проспектом 60-летия Октября. А М5 будет начинаться в Тополево и заканчиваться на юге города. Завершить эту маршрутную революцию хотят к 2030 году.