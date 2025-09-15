Четыре авиакомпании запускают рейсы из Краснодара

Расписание полётов формируется по 17 направлениям. «Аэрофлот» откроет авиасообщение первым — рейс в московский аэропорт Шереметьево запланирован на 17 сентября. Следом стартуют перелёты в Санкт-Петербург (с 19 сентября), а также в города Сибири и Урала: Красноярск, Екатеринбург и Уфу (с 27 сентября), Новосибирск и Казань (с 28 сентября).