Четыре авиакомпании запускают рейсы из Краснодара

Важное событие для жителей и гостей Краснодарского края — после трёхлетнего перерыва аэропорт Краснодара возобновляет авиасообщение. Уже четыре авиакомпании открыли продажу билетов на рейсы из краевой столицы.
Международное направление также активно развивается. С 26 сентября начнутся полёты в Стамбул и Ереван, а с 8 октября планируется запуск рейсов в Дубай (аэропорт Аль-Мактум).
Авиакомпания «Азимут» предложит пассажирам расширенную маршрутную сеть. В планах перевозчика — полёты в Стамбул (с 17 сентября), Анталью (с 27 сентября), Ереван и Тбилиси (с 23 сентября), Самарканд (25 сентября) и Дубай (26 сентября).
Лоукостер «Победа» начнёт выполнять рейсы в московский аэропорт Внуково с 19 сентября. S7 Airlines присоединится к авиасообщению позднее — с 26 октября планируются полёты в Москву (Домодедово) и Новосибирск.
Представители аэропорта выразили готовность к встрече пассажиров и отметили, что возобновление авиасообщения позволит значительно расширить географию путешествий как по России, так и за её пределами