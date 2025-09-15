Ричмонд
Четыре авиакомпании запускают рейсы из Краснодара

Расписание полётов формируется по 17 направлениям. «Аэрофлот» откроет авиасообщение первым — рейс в московский аэропорт Шереметьево запланирован на 17 сентября. Следом стартуют перелёты в Санкт-Петербург (с 19 сентября), а также в города Сибири и Урала: Красноярск, Екатеринбург и Уфу (с 27 сентября), Новосибирск и Казань (с 28 сентября).

Источник: предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Важное событие для жителей и гостей Краснодарского края — после трёхлетнего перерыва аэропорт Краснодара возобновляет авиасообщение. Уже четыре авиакомпании открыли продажу билетов на рейсы из краевой столицы.

Международное направление также активно развивается. С 26 сентября начнутся полёты в Стамбул и Ереван, а с 8 октября планируется запуск рейсов в Дубай (аэропорт Аль-Мактум).

Авиакомпания «Азимут» предложит пассажирам расширенную маршрутную сеть. В планах перевозчика — полёты в Стамбул (с 17 сентября), Анталью (с 27 сентября), Ереван и Тбилиси (с 23 сентября), Самарканд (25 сентября) и Дубай (26 сентября).

Лоукостер «Победа» начнёт выполнять рейсы в московский аэропорт Внуково с 19 сентября. S7 Airlines присоединится к авиасообщению позднее — с 26 октября планируются полёты в Москву (Домодедово) и Новосибирск.

Представители аэропорта выразили готовность к встрече пассажиров и отметили, что возобновление авиасообщения позволит значительно расширить географию путешествий как по России, так и за её пределами, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу организации.