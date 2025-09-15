Стартует новый набор узбекистанцев на сезонные сельхозработы в Англию

В Агентстве по миграции сообщили, что заработная плата составит 12,21 фунта стерлингов в час (примерно 16,55 долларов), при этом рабочая неделя начинается от 32 часов. Участвовать в отборе могут граждане старше 18 лет, владеющие русским языком и обладающие хорошим физическим и психическим здоровьем. Заявки от женщин особенно приветствуются. Зарегистрироваться для участия в программе можно здесь.
Процесс отбора состоит из нескольких этапов. Для начала необходимо пройти онлайн-регистрацию, указав действующий загранпаспорт и Gmail-адрес электронной почты — имя и фамилия в анкете должны полностью совпадать с паспортными данными. Регистрация не гарантирует участие в следующих этапах, а лишь подтверждает заинтересованность.
После этого компания HOPS пригласит примерно 5 000 человек на онлайн-тест, который пройдет
Следующим шагом станет офлайн-собеседование, куда пригласят уже около 1 000 претендентов. На этом этапе лично будут присутствовать представители головного офиса HOPS. Если после онлайн-теста приглашения не поступило — дальнейшее участие невозможно.
Весь отбор проходит абсолютно бесплатно и проводится только самой компанией HOPS. Агентство по миграции не участвует в отборе, а занимается исключительно организацией выезда для отобранных кандидатов.
В агентстве предупредили узбекистанцев, чтобы те были особенно осторожными и не доверяли сомнительным посредникам, а также не передавали свои деньги или паспортные данные частным лицам и консультантам. Любые попытки передачи денег за трудоустройство приводят к автоматическому исключению из числа претендентов.