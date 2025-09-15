Ричмонд
Жители Нижегородской области задолжали по ипотеке 1,6 млрд рублей

В начале года задолженность составляла 1,1 млрд рублей.

Ипотечная задолженность жителей Нижегородской области достигла 1,6 млрд рублей (0,5% от ипотечного портфеля). Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Волго-Вятского ГУ Банка России.

Согласно экспертным данным, портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в банках региона превысил к 1 августа 304 млрд рублей.

Объем ипотечной задолженности в Нижегородской области увеличился: еще в январе 2025-го он составлял 1,1 млрд рублей (0,4% от ипотечного портфеля).

Ранее мы писали, что часть квартир в нижегородском ЖК «Воскресенская слобода» передадут области.