Жители Нижегородской области задолжали по ипотеке 1,6 млрд рублей

Ипотечная задолженность жителей Нижегородской области достигла 1,6 млрд рублей (0,5% от ипотечного портфеля). Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Волго-Вятского ГУ Банка России.
Согласно экспертным данным, портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в банках региона превысил к 1 августа 304 млрд рублей.
Объем ипотечной задолженности в Нижегородской области увеличился: еще в январе 2025-го он составлял 1,1 млрд рублей (0,4% от ипотечного портфеля).
