Бесплатный проезд к месту лечения для федеральных льготников

Федеральные льготники Калининградской области, сохранившие право на получение набора социальных услуг в натуральной форме, могут оформить бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Для этого перед поездкой необходимо обратиться в Отделение Социального фонда России по Калининградской области и предоставить:

  • паспорт;заявление о предоставлении услуги;
  • направление на лечение;
  • талон № 2 на проезд к месту лечения.

Соцфонд выдаст специальные талоны на бесплатный проезд железнодорожным транспортом, а при наличии договора с авиаперевозчиком — и на авиаперелёт. Билеты на самолёт предоставляются, если отсутствует железнодорожное сообщение или авиаперелёт эконом-классом стоит дешевле.

С полученными спецталонами нужно обратиться в железнодорожную или авиакассу для оформления билета.

Важно отметить, что компенсация за самостоятельно купленные билеты не предусмотрена.