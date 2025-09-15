Бесплатный проезд к месту лечения для федеральных льготников

Соцфонд выдаст специальные талоны на бесплатный проезд железнодорожным транспортом, а при наличии договора с авиаперевозчиком — и на авиаперелёт. Билеты на самолёт предоставляются, если отсутствует железнодорожное сообщение или авиаперелёт эконом-классом стоит дешевле.