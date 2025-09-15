Бесплатный проезд к месту лечения для федеральных льготников

Для этого перед поездкой необходимо обратиться в Отделение Социального фонда России по Калининградской области и предоставить:
- паспорт;заявление о предоставлении услуги;
- направление на лечение;
- талон № 2 на проезд к месту лечения.
Соцфонд выдаст специальные талоны на бесплатный проезд железнодорожным транспортом, а при наличии договора с авиаперевозчиком — и на авиаперелёт. Билеты на самолёт предоставляются, если отсутствует железнодорожное сообщение или авиаперелёт эконом-классом стоит дешевле.
С полученными спецталонами нужно обратиться в железнодорожную или авиакассу для оформления билета.
Важно отметить, что компенсация за самостоятельно купленные билеты не предусмотрена.