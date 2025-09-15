В Волгограде с октября повысят тарифы на проезд в общественном транспорте

Депутаты Волгоградской городской Думы обсудят проект решения об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте.
С 1 октября стоимость проезда наличными деньгами составит 40 рубля. Депутаты отмечают, что это один из самых низких тарифов среди крупных городов России. Последний раз тарифы пересматривали больше года назад.
При оплате банковской картой проезд будет стоить 38 рублей, а наличными — 40 рублей. Такими вариантами пользуются около 5% пассажиров. Для тех, кто пользуется общественным транспортом регулярно, предусмотрены месячные проездные. Например, безлимитный проездной на один вид транспорта стоит 1470 рублей, что в среднем составляет 25 рублей за поездку.
Студенческий проездной будет стоить 1200 рублей, школьный — 350 рублей. Для льготников предусмотрен тариф «Льготный проездной» (трамвай-троллейбус) за 750 рублей, включающий 45 поездок в месяц. Стоимость одной поездки составит 16,7 рублей.
Самыми выгодными остаются тарифы «Единый безлимитный» (2300 рублей в месяц на все виды транспорта) и «120 минут» (первая поездка — 34 рубля, последующие в течение двух часов — 13 рублей).