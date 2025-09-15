В Волгограде с октября повысят тарифы на проезд в общественном транспорте

При оплате банковской картой проезд будет стоить 38 рублей, а наличными — 40 рублей. Такими вариантами пользуются около 5% пассажиров. Для тех, кто пользуется общественным транспортом регулярно, предусмотрены месячные проездные. Например, безлимитный проездной на один вид транспорта стоит 1470 рублей, что в среднем составляет 25 рублей за поездку.