В Калининградской области зарплаты на производстве бьют рекорды, оставляя позади маркетинг, финансы и продажи

Работа на производствах Калининградской области попала в топ-10 самых высокооплачиваемых сфер региона. Об этом сообщили аналитики HH.ru.
В среднем сотрудники заводов получают 75,2 тысячи рублей. Это больше, чем в маркетинге и рекламе (65 тысячи), финансах (65,2 тысячи) и продажах (65,9 тысячи). По динамике зарплат производственные профессии прибавили за год 10,5 тысячи рублей, тогда как в IT рост составил лишь 9,3 тысячи рублей.
В топ-10 прибыльных сфер также вошли автомобильный бизнес, сельское хозяйство, финансы и бухгалтерия, логистика и безопасность (от 50 до 100 тысяч рублей). Средняя зарплата в регионе достигла 63,3 тысячи рублей, что на 8,5 тысячи больше, чем прошлой осенью.
В Калининградской области отмечается минусовой трудовой баланс, то есть повышение зарплат не успевает за ростом цен.