Когда первая АЭС в Казахстане получит свое название: создана конкурсная комиссия

Председатель Агентства по атомной энергии подписал приказ от 18 августа 2025 года о создании рабочей группы по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.