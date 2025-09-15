Когда первая АЭС в Казахстане получит свое название: создана конкурсная комиссия

Создать рабочую группу по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области.
В состав рабочей группы включены:
- Саткалиев Алмасадам Маиданович — председатель Агентства по атомной энергии, руководитель;
- Махамбетов Асет Кенесбекович — заместитель председателя Агентства, заместитель руководителя;
- Кушекбаева Нурлыгуль Бердихановна — руководитель Управления по связям с общественностью Агентства, секретарь;
- Исатаев Рустам Маратұлы — заместитель акима Алматинской области;
- Бақтияр Спандияр Бақтиярұлы — и.о. руководителя аппарата Агентства;
- Жонкина Айгерим Балтабековна — директор Департамента креативных индустрий Министерства культуры и информации РК;
- Шаухина Раушан Ныгметовна — директор Департамента цифровизации отраслей Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
- Төлеген Әділет Нұрланұлы — руководитель Службы медиапроектов республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при президенте РК;
- Сахиев Саябек Куанышбекович — генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт ядерной физики» Агентства;
- Батырбеков Эрлан Гадлетович — генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Агентства;
- Бердигулов Ернат Кудайбергенович — генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Казахстанские атомные электрические станции» (ТОО «КАЭС»);
- Сарпеков Азат Толкынович — руководитель аппарата ТОО «КАЭС»;
- Путилин Николай Сергеевич — директор департамента коммуникаций — пресс-секретарь ТОО «КАЭС».
Рабочей группе предписано выработать рекомендации по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, включая:
- алгоритм и проект Правил проведения Конкурса, определяющих сроки, порядок приема и рассмотрения предложений участников Конкурса;
- положение и состав Конкурсной комиссии с участием представителей общественности, креативной индустрии, экспертов в областях атомной энергии, истории и филологии.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
5 сентября 2025 года глава Агентства подписал приказ о создании Комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области.
В состав конкурсной комиссии вошли:
- Саткалиев Алмасадам Маиданович — председатель Агентства по атомной энергии, председатель;
- Жантикин Тимур Мифтахович — заместитель председателя Агентства, заместитель председателя;
- Кушекбаева Нурлыгуль Бердихановна — руководитель Управления по связям с общественностью Агентства, секретарь;
- Жексенбай Бибигуль Нургалиевна — депутат Сената Парламента РК, заместитель председателя Национального Курултая, заместитель руководителя Гражданского альянса Казахстана, руководитель ОО «Клуб главных редакторов»;
- Кыдырали Дархан Куандыкулы — депутат Сената Парламента РК;
- Турганов Дюсенбай Нурбаевич — депутат Мажилиса Парламента РК;
- Матыжанов Кенжехан Слямжанович — директор института литературы и искусства имени М. Ауэзова;
- Шашкова Любовь Константиновна — главный редактор журнала «Простор»;
- Кулкенов Мереке Абдешович — председатель Союза писателей Казахстана;
- Фазылжанова Анар Муратовна — директор института языкознания им. А. Байтурсынова;
- Әбсеметов Марат Оралбаевич — директор историко-краеведческого музея имени С. Сейфуллина;
- Ахмедьяров Галым Алгиевич — ректор Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой;
- Камзабекулы Дихан — генеральный директор республиканской газеты Егемен Қазақстан;
- Дәуітәлі Қазыбек — директор Алматинского регионального филиала академии государственного упраления при президенте РК, председатель общественного совета Алматинской области;
- Дандыгараева Бибигуль — директор государственно историко-культурного и природного музея-заповедника «Танбалы» в Алматинской области;
- Федоров Яков Иванович — блогер;
- Сейфуллин Адиль — политолог, блогер;
- Бердигулов Ернат Кудайбергенович — генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции»;
- Сахиев Саябек Куанышбекович — Генеральный директор РГП «Институт ядерной физики»;
- Батырбеков Эрлан Гадлетович — генеральный директор РГП «Национальный ядерный центр РК».
Конкурсной комиссии предписано:
- в срок до 19 сентября 2025 года утвердить Правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области.
- в срок до 17 октября 2025 года провести Конкурс и определить лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области.
Приказ вступает в силу со дня подписания.