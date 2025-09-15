Ричмонд
Когда первая АЭС в Казахстане получит свое название: создана конкурсная комиссия

Председатель Агентства по атомной энергии подписал приказ от 18 августа 2025 года о создании рабочей группы по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Создать рабочую группу по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области.

говорится в документе

В состав рабочей группы включены:

  • Саткалиев Алмасадам Маиданович — председатель Агентства по атомной энергии, руководитель;
  • Махамбетов Асет Кенесбекович — заместитель председателя Агентства, заместитель руководителя;
  • Кушекбаева Нурлыгуль Бердихановна — руководитель Управления по связям с общественностью Агентства, секретарь;
  • Исатаев Рустам Маратұлы — заместитель акима Алматинской области;
  • Бақтияр Спандияр Бақтиярұлы — и.о. руководителя аппарата Агентства;
  • Жонкина Айгерим Балтабековна — директор Департамента креативных индустрий Министерства культуры и информации РК;
  • Шаухина Раушан Ныгметовна — директор Департамента цифровизации отраслей Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
  • Төлеген Әділет Нұрланұлы — руководитель Службы медиапроектов республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при президенте РК;
  • Сахиев Саябек Куанышбекович — генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт ядерной физики» Агентства;
  • Батырбеков Эрлан Гадлетович — генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Агентства;
  • Бердигулов Ернат Кудайбергенович — генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Казахстанские атомные электрические станции» (ТОО «КАЭС»);
  • Сарпеков Азат Толкынович — руководитель аппарата ТОО «КАЭС»;
  • Путилин Николай Сергеевич — директор департамента коммуникаций — пресс-секретарь ТОО «КАЭС».

Рабочей группе предписано выработать рекомендации по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, включая:

  • алгоритм и проект Правил проведения Конкурса, определяющих сроки, порядок приема и рассмотрения предложений участников Конкурса;
  • положение и состав Конкурсной комиссии с участием представителей общественности, креативной индустрии, экспертов в областях атомной энергии, истории и филологии.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

5 сентября 2025 года глава Агентства подписал приказ о создании Комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области.

В состав конкурсной комиссии вошли:

  • Саткалиев Алмасадам Маиданович — председатель Агентства по атомной энергии, председатель;
  • Жантикин Тимур Мифтахович — заместитель председателя Агентства, заместитель председателя;
  • Кушекбаева Нурлыгуль Бердихановна — руководитель Управления по связям с общественностью Агентства, секретарь;
  • Жексенбай Бибигуль Нургалиевна — депутат Сената Парламента РК, заместитель председателя Национального Курултая, заместитель руководителя Гражданского альянса Казахстана, руководитель ОО «Клуб главных редакторов»;
  • Кыдырали Дархан Куандыкулы — депутат Сената Парламента РК;
  • Турганов Дюсенбай Нурбаевич — депутат Мажилиса Парламента РК;
  • Матыжанов Кенжехан Слямжанович — директор института литературы и искусства имени М. Ауэзова;
  • Шашкова Любовь Константиновна — главный редактор журнала «Простор»;
  • Кулкенов Мереке Абдешович — председатель Союза писателей Казахстана;
  • Фазылжанова Анар Муратовна — директор института языкознания им. А. Байтурсынова;
  • Әбсеметов Марат Оралбаевич — директор историко-краеведческого музея имени С. Сейфуллина;
  • Ахмедьяров Галым Алгиевич — ректор Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой;
  • Камзабекулы Дихан — генеральный директор республиканской газеты Егемен Қазақстан;
  • Дәуітәлі Қазыбек — директор Алматинского регионального филиала академии государственного упраления при президенте РК, председатель общественного совета Алматинской области;
  • Дандыгараева Бибигуль — директор государственно историко-культурного и природного музея-заповедника «Танбалы» в Алматинской области;
  • Федоров Яков Иванович — блогер;
  • Сейфуллин Адиль — политолог, блогер;
  • Бердигулов Ернат Кудайбергенович — генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции»;
  • Сахиев Саябек Куанышбекович — Генеральный директор РГП «Институт ядерной физики»;
  • Батырбеков Эрлан Гадлетович — генеральный директор РГП «Национальный ядерный центр РК».

Конкурсной комиссии предписано:

  • в срок до 19 сентября 2025 года утвердить Правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области.
  • в срок до 17 октября 2025 года провести Конкурс и определить лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области.

Приказ вступает в силу со дня подписания.