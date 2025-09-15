В Красноярском крае отремонтировали мост через реку Куруп

С прошлого ремонта объекта прошло 25 лет. За это время конструкция пришла в аварийное состояние, износилось асфальтобетонное покрытие, повредилось перильное и барьерное ограждение, появились нарушения водоотвода. Сейчас все повреждения устранили. На работы потратили более 20 миллионов рублей.