В Красноярском крае отремонтировали мост через реку Куруп

В Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе края завершили ремонт моста через реку Куруп. Об этом рассказали в региональном министерстве транспорта. Мост расположен на 4-м километре дороги «Нижний Ингаш — Стретенка — Поскотино». Работы прошли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
С прошлого ремонта объекта прошло 25 лет. За это время конструкция пришла в аварийное состояние, износилось асфальтобетонное покрытие, повредилось перильное и барьерное ограждение, появились нарушения водоотвода. Сейчас все повреждения устранили. На работы потратили более 20 миллионов рублей.
В 2025 году в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» на дорогах края проходят работы на 86 объектах. До конца сезона планируют восстановить 200 километров покрытия и ввести в эксплуатацию десять мостов.