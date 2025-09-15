В Алматы могут изменить тариф на электроэнергию с октября

Напомним, что ныне действующий средний тариф на электроэнергию в Алматы был установлен 15 июля 2025 года в размере 31,85 тенге за киловатт без НДС (35,67 тенге за киловатт с НДС). Физические лица-потребители платят за электроэнергию по дифференцированному тарифу в зависимости от объемов потребленной электроэнергии и наличия или отсутствия электроплит. Фактически минимальный тариф на свет для населения — 32,37 тенге за киловатт с НДС, максимальный — 53,49 тенге за киловатт с НДС.