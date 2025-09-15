В Алматы могут изменить тариф на электроэнергию с октября

В связи с этим департамент по регулированию естественных монополий по Алматы провел общественные слушания.
«ЭнергоСбыт» посчитал, что текущий тариф не позволяет покрыть дополнительные расходы, которые возникли из-за роста тарифа «Алатау Жарык Компаниясы» с 1 августа (с 12,96 тенге до 14,25 тенге за киловатт) и повышения стоимости услуг «КТЖ» по передаче энергии с 1 апреля (с 3,66 тенге до 5,41 тенге за киловатт).
Мы просим утвердить с 1 октября 2025 года новый средний тариф на электроэнергию для наших потребителей в Алматы в размере 38,01 тенге за киловатт, — сказала представитель филиала АО «Алатау ЖарықКомпаниясы».
На данный момент пока не известно, будут ли в целом удовлетворены просьбы «ЭнергоСбыта» об изменении тарифа.
В ходе проведения публичных слушаний потребителями заданы интересующие вопросы, представителями департамента и филиала АО «Алатау Жарық Компаниясы» — «ЭнергоСбыт» даны соответствующие разъяснения. С учетом замечаний и предложений участников публичных слушаний решение департамента будет принято в установленные законодательством сроки.
Напомним, что ныне действующий средний тариф на электроэнергию в Алматы был установлен 15 июля 2025 года в размере 31,85 тенге за киловатт без НДС (35,67 тенге за киловатт с НДС). Физические лица-потребители платят за электроэнергию по дифференцированному тарифу в зависимости от объемов потребленной электроэнергии и наличия или отсутствия электроплит. Фактически минимальный тариф на свет для населения — 32,37 тенге за киловатт с НДС, максимальный — 53,49 тенге за киловатт с НДС.
Текущий тариф от 15 июля продолжает действовать до решения ДКРЕМ Алматы.