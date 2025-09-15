Два вида лицензии будет у банков в Казахстане

Она сообщила, что в ряде стран — в частности, в России, Литве, Сингапуре и США — предусмотрена отдельная базовая лицензия для небольших банков.
В Европейском союзе, Великобритании, Швеции и Японии предусмотрены пропорциональные требования в рамках единой лицензии. Учитывая этот опыт, в проекте «Законы о банках» предлагается ввести два вида банковской лицензии — базовая и универсальная.
По ее словам, базовая лицензия будет отличаться от универсальной по объему разрешенных операций и уровню регуляторных требований. Для базовой банковской лицензии устанавливаются ограничения по максимальному размеру активов и минимальному размеру собственного капитала. При этом конкретные пороговые значения будут определяться подзаконными актами.
На текущем этапе планируется ограничение размера активов до 500 млрд тенге и минимального размера капитала не менее 10 млрд тенге. Банкам с базовой лицензией будет запрещено кредитовать нерезидентов и аффилированных лиц. Это позволит обеспечить устойчивость небольших банков. В части пруденциальных нормативов и надзорных требований по ряду показателей будут установлены пониженные пруденциальные нормативы.