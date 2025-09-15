Продажу стадиона «Буревестник» в Самаре признали законной из-за упущенных сроков

Но еще в 2011 году прокурор Ленинского района подал в суд на собственника стадиона, чтобы обязать его восстановить спортивную инфраструктуру. Суд не поддержал этот иск. Поэтому нынешние доводы истцов о том, что они не знали, что стадион выбыл из муниципальной собственности, не нашли подтверждения. Так как срок исковой давности уже истек, Арбитражный суд Самарской области признал продажу «Буревестника» законной.