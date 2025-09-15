Продажу стадиона «Буревестник» в Самаре признали законной из-за упущенных сроков

Появились подробности судебного дела о судьбе бывшего стадиона «Буревестник». Напомним, что спортивное учреждение с 2007 принадлежит коммерческой фирме, за эти годы сменилось несколько собственников. Прокуратура требовала признать сделку купли-продажи недействительной, но суд оставил стадион в частной собственности.
Прокуратура в иске делала акцент на том, что «Буревестник» не используют для занятий спортом, так как там в разное время находились торговые павильоны, стоянка для машин. Суд просили отказать в применении срока исковой давности.
Но еще в 2011 году прокурор Ленинского района подал в суд на собственника стадиона, чтобы обязать его восстановить спортивную инфраструктуру. Суд не поддержал этот иск. Поэтому нынешние доводы истцов о том, что они не знали, что стадион выбыл из муниципальной собственности, не нашли подтверждения. Так как срок исковой давности уже истек, Арбитражный суд Самарской области признал продажу «Буревестника» законной.