Самарский завод «ОДК-Кузнецов» проиграл суд авиастроителю

Это не первое разбирательство между ПАО «ОДК-Кузнецов» и ПАО «Туполев». В марте 2024 года самарский завод обратился с иском к авиастроительному предприятию, потребовав 1,78 млрд руб. Слушания также проходили в закрытом режиме и в октябре завершились прекращением производства по делу.