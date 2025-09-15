Второй 17-этажный дом на Журова в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Об этом сообщается в ЕГРЗ. Будущий дом № 2 станет частью жилого комплекса из двух 17-этажных корпуса на 112 квартир.
Кроме жилых помещений, в здании предусмотрены помещения общественного назначения, а также встроенный детский сад на 30 мест.
Отметим, что первый корпус жилого комплекса уже построен. Экспертизу проектной документации проводило ООО «Центр проектных и строительных экспертиз». Проект разработали несколько организаций: ООО «Проектная мастерская архитектора Лазарева А. С.», ООО «Спецмонтаж-НН», ООО проектно-технологическое предприятие «Кров», ООО «Велес-НН», ООО «Полимерпромпроект», ООО «Электросити» и ООО «Конструкторская мастерская “КМ-4”. Застройщиком выступает ООО “Специализированный застройщик “Волгаинвестгрупп”.
Компания стала победителем аукциона на право развития застроенной территории в границах улиц Менделеева, Искры, Чонгарской и Журова ещё в 2014 году. Начальная цена договора составляла 2 млн 717 тысяч рублей. Общая площадь участка — 1,29 га. Архитектурно-градостроительный облик дома № 2 был согласован в июле 2025 года региональным министерством градостроительной деятельности.
Согласно проектной документации, площадь земельного участка под застройку составляет 4078 кв. м, площадь застройки — 674,5 кв. м, общая площадь здания — 10 759,05 кв. м.
Добавим, что в рамках КРТ будет преобразован и район, расположенный неподалеку от ЖК. В 2023 году был подписан договор развития территории, ограниченной улицами Правды, Чонгарской и Менделеева.
Также сообщалось, что в районе улиц Октябрьской революции, Июльских Дней и Чонгарской построят школу на 730 учеников.