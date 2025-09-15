Второй 17-этажный дом на Журова в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Компания стала победителем аукциона на право развития застроенной территории в границах улиц Менделеева, Искры, Чонгарской и Журова ещё в 2014 году. Начальная цена договора составляла 2 млн 717 тысяч рублей. Общая площадь участка — 1,29 га. Архитектурно-градостроительный облик дома № 2 был согласован в июле 2025 года региональным министерством градостроительной деятельности.