В Самарской области создан новый промышленный кластер высокоточной приводной техники

Новый кластер объединил малые и микропредприятия, специализирующиеся на производстве высокоточной продукции: редукторов, электродвигателей и других комплектующих. Данные решения критически важны для таких отраслей, как тяжелое машиностроение, робототехника, автоматизация производственных процессов, а также для производства медицинского и реабилитационного оборудования. В перспективе участники кластера планируют запуск производства сервоприводов.
Основная цель создания кластера — расширение мер государственной поддержки для малого бизнеса. Участники объединения получат доступ к льготным займам и другим инструментам, ранее в большей степени доступным для крупных и средних промышленных предприятий.
«Сегодня важно предоставить малым предприятиям, которые часто испытывают трудности с участием в крупных тендерах, загрузкой оборудования и недостатком производственных площадей, возможность в полной мере воспользоваться государственными мерами поддержки и расширить свои возможности. Для малых предприятий, объединившихся в кластеры, крайне важно принятие аналогичных программ микрозаймов от Гарантийного фонда Самарской области. Эти средства необходимы им для приобретения технологического оборудования и запуска новых продуктов», — прокомментировал директор ООО «ТПК Брик» Игорь Петров.
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил стратегическую важность проекта для развития региональной и межрегиональной кооперации: «Кластерный подход — эффективный инструмент для развития кооперационных связей, локализации производства и привлечения федерального финансирования. Кооперация внутри кластера стимулирует инновационные процессы, ускоряет внедрение новых технологий и квалифицированную подготовку кадров. Кроме того, это улучшает логистику, расширяет рынки сбыта и усиливает позиции региональной экономики», — считает глава областного Минпромторга.
Новый кластер стал восьмым в регионе. На сегодняшний день в Самарской области успешно работают семь промышленных кластеров, пять из которых включены в федеральный реестр Минпромторга России.
Их деятельность охватывает ключевые отрасли: машиностроение, станкостроение, автомобилестроение, производство полимерных и металлообрабатывающих изделий, медико-техническое производство и выпуск теплоэнергетического оборудования. География кооперации самарских кластеров выходит далеко за пределы региона и включает предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, а также еще более десяти субъектов Российской Федерации.