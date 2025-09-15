В Самарской области создан новый промышленный кластер высокоточной приводной техники

«Сегодня важно предоставить малым предприятиям, которые часто испытывают трудности с участием в крупных тендерах, загрузкой оборудования и недостатком производственных площадей, возможность в полной мере воспользоваться государственными мерами поддержки и расширить свои возможности. Для малых предприятий, объединившихся в кластеры, крайне важно принятие аналогичных программ микрозаймов от Гарантийного фонда Самарской области. Эти средства необходимы им для приобретения технологического оборудования и запуска новых продуктов», — прокомментировал директор ООО «ТПК Брик» Игорь Петров.