Нацбанк заявил, что растет количество наличных денег в обороте

Нацбанк отмечает, что в Беларуси идет девалютизация экономики. Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе в августе возросла до 63% с 58% годом ранее. На этот факт работал рост сбережений в рублях. Так, средняя величина срочных рублевых депозитов в августе увеличилась в годовом выражении на 30,6%, в том числе по физическим лицам — на 38,3%, по юридическим лицам — на 23,4%.