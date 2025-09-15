Нацбанк заявил, что растет количество наличных денег в обороте

Нацбанк Беларуси дал информацию о средней широкой денежной массе. По данным Нацбанка, на 1 сентября 2025-го, показатель широкой денежной массы в нашей стране увеличился до 95,3039 млрд рублей (+1,74% за месяц). За август объем наличных в обороте стал больше на 185,4 млн рублей и к 1 сентября составил 13,8299 млрд рублей (+1,35%).
Нацбанк отмечает, что в Беларуси идет девалютизация экономики. Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе в августе возросла до 63% с 58% годом ранее. На этот факт работал рост сбережений в рублях. Так, средняя величина срочных рублевых депозитов в августе увеличилась в годовом выражении на 30,6%, в том числе по физическим лицам — на 38,3%, по юридическим лицам — на 23,4%.
За последние 12 месяцев доля срочных рублевых депозитов выросла на 1,5% — с 41,3% до 42,8%.
Кстати, Нацбанк может отменить запрет на прием старых долларов из-за плесени в ультрафиолете: «Не будет являться ограничением».
Кроме того, подсчитали, что за дачный сезон экономия на услугах ЖКХ в Беларуси может составить до 20 рублей на человека.