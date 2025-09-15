Что Китай хочет покупать у Крыма

По словам Слуцкой, из-за рубежа, в том числе из Китая, поступает на самом деле довольно много запросов касательно экспорта разного рода товаров. Какие-то из них, говорит она, можно выполнить уже сейчас, а какие-то пока нереально, потому что для этого нужно переделать оборудование — завод, предприятие, и, понятно, что этого не будет происходить. Тем не менее перспективы у Крыма и здесь огромны, уверена она.