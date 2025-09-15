Глава Нацбанка сказал, что инфляция в Беларуси в 2025 году будет выше 5%

Ричмонд
Глава Нацбанка Головченко сказал, что инфляция в Беларуси в 2025 году будет выше 5%

Источник: Комсомольская правда

Глава Нацбанка Роман Головченко сообщил, что исходя из текущей макроэкономической ситуации, инфляция в Беларуси в 2025 году может превысить 5%, то есть преодолеть этот рубеж, который в республике установлен в качестве прогнозного.

Как отметил Головченко, отметил, что в августе 2025 года инфляция несколько — на 0,3% — снизилась. Однако пока она зафиксировалась на уровне 7%.

— Еще раз подчеркну: от среднесрочной цели 5%-ной инфляции мы не отказываемся. Скорее всего, по этому году она будет чуть выше этого таргета. Не будет у нас полностью возможности уложиться в 5%, — приводит слова Романа Головченко БелТА.

